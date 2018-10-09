الأطباء: لم نتحالف مع أحد لتكسير مبنى اتحاد المهن الطبية

قال الدكتور خالد أمين، أمين عام مساعد نقابة أطباء الجيزة، إن مبنى اتحاد المهن الطبية يضم نقابات عدة، منها نقابة الصيادلة، ونقابة أطباء الأسنان والبيطريين، لافتا إلى أن الدور الأخير من المبنى يضم اللجنة القانونية التي تحتوي على قضايا الأطباء علي مستوي جمهورية مصر العربية.



وأشار "أمين"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن الدور الأخير من المبنى التي تم تكسيره والاعتداء عليه، متسائلا: «هل لو أنا متحالف مع مجموعة من الصيادلة أو دخلت في مشكلة خاصة بنقابة الصيادلة، ودا شيء إحنا بننفيه تماما، ومفيش عليه أي أدلة، هل هكون حريص إن الناس دي تدخل تكسر لجنة من أهم اللجان إللي بتشتغل في النقابة، والذي يحتوي على قضايا الأطباء في مصر».



وأكمل، أمين عام مساعد نقابة أطباء الجيزة: «لحد دلوقتي لم نعرف حصرا حقيقيا لعدد القضايا التي خسرناها في المنطقة دي».

