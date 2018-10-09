الحماية المدنية تسيطر على حريق في 17 منزلا وحوش ماشية بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في 10 منازل و7 أحواش للماشية بقرية عرب بني واصل بمركز ساقلتة بسوهاج ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص.



كان مدير أمن سوهاج، يرافقه القيادات الأمنية واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، انتقلوا إلى مكان الحريق وتم الإشراف علي عملية إخماد النيران من قبل قوات الحماية المدنية.



تسبب الحريق في إصابة 3 أشخاص من بينهم شخص يدعى رمضان على ناصر 55 سنة مصاب بحروق متفرقة بالجسم بلغت حوالى 90% وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، بينما أصيب شخصان بحالة اختناق وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهما.



جار تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.



