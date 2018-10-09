المحافظين ينظم ندوة عن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.. الأحد

قال أحمد حنتيش، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للحزب، إن الحزب سينظم ندوة لعرض رؤيته حول تأثير ترسيم الحدود البحرية مع قبرص على الاقتصاد والأمن القومي وذلك يوم الأحد المقبل، بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد.



وأضاف حنتيش، أن الحزب سيعرض خلال ندوته رؤيته بشأن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ، من خلال ملف كامل تم إعداده من قبل مركز البحوث بالحزب بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين، والذي يتم من خلاله الإجابة عن أهم الأسئلة التي تشغل الراي العام والمتخصصين بشأن استفادة مصر من غاز البحر المتوسط، وكذلك اكتشاف حقول البترول وخطوط الغاز، وقدرة مصر على الاكتفاء الذاتي من الغاز وما له من أثر على الوضع الاقتصادي المصري.



وأشار إلي أنه سيشارك في الحضور عدد من قيادات الحزب والسياسيين والشخصيات العامة، بالإضافة لحضور عدد من المختصين الذي شاركوا في رؤيه الحزب ومنهم القبطان بحري صلاح حجازي الخبير البحري والمهندس عبد الخالق عياد رئيس هيئة البترول الأسبق والدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول.