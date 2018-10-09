غدا.. المركز المصري يستضيف العميد محمد سمير للحديث عن حرب أكتوبر

يعقد المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، غدًا الأربعاء، صالونه الثقافي الدوري "حوار مع الشباب"، بحضور اللواء هاني غنيم رئيس المركز، وبمشاركة العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية السابق، للحديث عن روح انتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال المركز، في بيان له، اليوم، إنه سيعقد صالونًا ثقافيًا للحديث عن روح انتصارات أكتوبر، بحضور المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، الساعة الثانية من ظهر غدًا الأربعاء، بمقر المركز بمنطقة الزمالك.



وتابع البيان، أن هذا الصالون يأتي انطلاقا من رؤية ومبادرة المركز حول ضرورة فتح حوارًا ونقاشًا جادًا ومستمرًا مع الشباب بمختلف المجالات والملفات، فضلًا عن مناقشة الموضوعات والبرامج التي تسهم في تشكيل وتنمية وعيهم الوطني.

