فضيحة الدوحة.. النائب العام القطري على علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي .. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا مصورا يكشف علاقة النائب العام القطري، على بن فطيس المري، بتنظيم القاعدة الإرهابي.



أوضح التقرير، أن النائب العام القطري حاول التغطية على شبهات الكسب غير المشروع وامتلاك ثروة طائلة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات بملايين الدولارات في باريس وجنيف.



وأشار إلى أن النائب العام القطري سعى إلى الإفراج عن اثنين من أبناء عمومته ينتمون إلى تنظيم القاعدة وهما على صالح المري، وجار الله صالح المري.



واشتهر على صالح القطري باسم عبد الرحمن القطري، وتورط في تفجيرات 11 سبتمبر 2001، وتم القاء القبض عليه في أمريكا واعترف بالتخطيط لهجمات إرهابية، ونجح النائب العام القطري في الإفراج عنه في عام 2015 بعد مبادلته بزوجين أمريكيين كانا محتجزين في الدوحة، بينما جار الله صالح المري اعتقل في أفغانستان ونقل إلى معتقل جوانتانامو، ونجح النائب العام القطري في ترحيله إلى قطر في عام 2008، شريطة عدم مغادرته قطر مدى الحياة،ولكن السلطات القطرية سمحت له بالسفر دون إبلاغ أمريكا، حسبما أفادت قناة " العربية".

