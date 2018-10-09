رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد معهد الدكتور صوفي أبو طالب بالفيوم

زار الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معهد الدكتور صوفي أبو طالب الابتدائيّ الإعداديّ الثانويّ، بمنطقة الفيوم.



وتفقّد رئيس القطاع ، الفصولَ الدراسية لجميع المراحل، حيث اطمأنّ على المستوى العلميّ للطلاب، وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة، فضلًا عن تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب.



وطالَبَ بضرورة اتّباع طُرُق التدريس الحديثة، التي تُساعِد الطلابَ على الفهم السريع والتحصيل الدقيق للمعلومة.



وأشاد بانضباط العملية التعليمية بالمعهد، كما أَثنى على القائمين بالعمل بمنطقة الفيوم الأزهرية؛ لتمَيُّز الطلاب وارتفاع المستوي العِلميّ لديهم، ولا سيّما طلاب المعاهد النائية.



وفي سياقٍ مُتّصل، اجتمع "خليل" مع مدير عامّ المواد الشرعية، ومديري المراحل؛ لبحث الإحصائيات المتعلّقة بمعاهد المنطقة، وإمكانية افتتاح فصولٍ للمرحلة الثانوية بنين، بمعهد "أبو طالب".



