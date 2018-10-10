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تعليم

حفل فني لذوي الاحتياجات الخاصة بآداب عين شمس.. اليوم

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019، بمركز الإبصار الالكتروني، وذلك اليوم الأربعاء.

ومن المقرر -بحسب بيان الكلية- أن يتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية المتنوعة بين العزف على الآلات الموسيقية، والغناء، وإلقاء الشعر من جانب الطلاب ذوي الإعاقات البصرية الذين لديهم مواهب متعددة بجانب تفوقهم الدراسي.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني، عميدة الكلية، حرص إدارة الجامعة والكلية دومًا على تشجيع الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال توفير البيئة المناسبة لهم، وتوفير الاجهزة الحديثة التي تعتمد على طريقة برايل وكذلك تحديث المكتبة السمعية وتوفير الكوادر البشرية لتدريبهم على استخدامها.

ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة منال محرم مديرة مركز الإبصار الالكتروني بالكلية.

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