كريم صلاح: طول طريق الجلالة يصل إلى 82 كيلو مترا

قال المهندس كريم صلاح، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، إن الهيئة الهندسية حددت الأماكن المتوقع حدوث سيول بها بالتعاون مع خبراء، لتأمين طريق الجلالة.



وأضاف «صلاح» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن طول طريق الجلالة يصل إلى 82 كيلو مترا بإجمالي 50 مليون متر مكعب حفر، و80 مليون متر ردم.



وأشار أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، إلى أنه تم إنشاء سدود وبحيرات على طول طريق الجلالة لحمياته من السيول.