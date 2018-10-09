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اقتصاد

هيئة الاستثمار: 815.8 مليون جنيه تدفقات استثمارية خلال عام

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن تدفقات رؤوس الاموال في المناطق الحرة خلال عام وصلت لحوالي 815.8 مليون جنيه ، وإجمالي زيادات وصل إلي 284.4 مليون جنيه، ليصل إجمالي المساهمات في التأسيس والزيادات إلي ما يقرب الـ"مليار" جنيه.

وأضاف لـ"صدي البلد" أنه يتابع دائما مشاكل المستثمرين والتي حصرها في ضرورة توفير الأراضي بشكل مبدئي، مؤكدا أن الخريطة الاستثمارية توضح كل التفاصيل التي يمكن أن يحتاجها المستثمرون لبدء مشروعاتهم.

وأشار إلي أن اجراءات التأسيس تستغرق من 24 ساعة إلى 72 ساعة بحد أقصي، مؤكدا أن المشكلات لا تؤجل وأن المعالجة فورية حتى وإن وصلت إلي تدخل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

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