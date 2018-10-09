الجسمى لـ بن زايد: نرفع بك الرأس سيدى

نشر الفنان الإماراتى حسين الجسمى مقطع فيديو لمحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى خلال فعاليات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل.



ونشر "الجسمى " هذه المقطع من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلق "نرفع بيك الرأس سيدى "



مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل يستند على رؤية الشيخ محمد بن زايد الهادفة إلى بث روح العمل وتمكين الشباب لمواجهة تحديات اليوم والتخطيط للمستقبل. للمجلس ركائزٌ ثلاث، الاعتزاز بدولة الإمارات ورسالتها والمهارات القيادية في القرن الحادي والعشرين ونهج تفكير عالمي، أما أهداف المجلس فهي تمكين الشباب ليصبحوا قادرين على المضي قدمًا في مسيرة النمو والازدهار والمشاركة بفعالية في الثورة الصناعية الرابعة