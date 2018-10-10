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اقتصاد

هالة السعيد: 8 برامج لتطوير الخدمات الصحية خلال خطة العام المالي الحالي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة البرامج الأساسية المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية خلال العام المالي 2018 /2019 تتضمن 8 برامج أساسية لتطوير الخدمات الصحية.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات صحفية، أن الخطة تشمل "برنامج الرعاية الأولية" حيث من المستهدف افتتاح 13 مستشفى طب علاجي، منها مستشفيات "بني سويف العام، وطامِيّة بالفيوم، والبيّاضِيّة بالأقصر، وسَمَلّوط ودِير مُواس بالمنيا، ومَنفلوط وأبو تِيج بأسيوط، ورأس غارِب بالبحر الأحمر".

وتابع أنه بالاضافة "برنامج الرعاية الأولية" المشار إليه، توجد برامج "الرعاية الوقائية، والرعاية العلاجية، وخدمات بنوك الدم، والتمريض، وتنظيم الأسرة، والصيدلة، والإسعاف".

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