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ثقافة

الحرب طريق السلام محاضرة بثقافة البحيرة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، حيث أقام قصر ثقافة المحمودية يوم ثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة 6 أكتوبر تتضمن اليوم مجموعة من الأغانى الوطنية وأوبريت وطنى، بالإضافة إلى عرض لنادى السينما فيلم وثائقي بعنوان "رجال وخنادق"، معرض تعريفى للكتب الخاصة بحرب أكتوبر، بجانب ورشة رسم وتلوين لطلبة المدرسة الفكرية.

كما أقام بيت ثقافة الدلنجات يوم ثقافى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، بحضور أهالى شهداء حرب أكتوبر، وفى قصر ثقافة دمنهور عقدت ندوة بهذه المناسبة، حاضرها مسئول المكتبة بمعهد القراءات بدمنهور. أما قصر ثقافة كفر الدوار نظم عرض فنى لفرقة كورال كفر الدوار بمناسبة ذكرى أكتوبر تتضمن مجموعة من التابلوهات التى نالت أعجاب الحضور.

بينما أقامت مكتبة الشرطة الثقافية محاضرة بعنوان "بسالة الجيش المصري فى حرب اكتوبر المجيد" حاضرها العقيد عادل عقده بمدرسة ناصر الزراعية. وفى بيت ثقافة وادى النطرون أقيمت احتفالية تضمنت عرضا فنيا لفرقة كورال بيت ثقافة وادى النطرون بمركز الشباب.

كما نظم بيت ثقافة كوم حمادة ورشة فنية بعنوان "أكتوبر عيد النصر" مع رواد وموهوبين البيت، إلى جانب مناقشة لكتاب بعنوان "الحرب طريق السلام" تأليف حمدى الكنيسى التى نظمها بيت ثقافة ايتاى البارود بمدرسة عزت النمر الثانوية بنين، حاضرها جمال جمعه.

كما نفذت مكتبة لقانه الثقافية محاضرة بمدرسة لقانه بعنوان "منازل الشهداء" بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. وفى مكتبة الأدهم الثقافية عقدت ندوة عن حرب أكتوبر حاضرها مسؤلة المكتبة بمدرسة أدهم وأقام بيت ثقافة بدر التحرير محاضرة بعنوان "دور الإيمان فى تحقيق النصر" حاضرها مسؤول المكتبة.

أما مكتبة الزاوية الطفل والشباب فنظمت مناقشة لكتاب بعنوان "الحرب طريق السلام" حاضرها مسؤول المكتبة.. وأقام بيت ثقافة الكيماويات محاضرة بعنوان نصر أكتوبر وحاضرها مسئول المكتبة وأقامت مكتبة بولين الثقافية ندوة بعنوان "السادس من أكتوبر" حاضرها مسئول المكتبة. كما نظم بيت ثقافة رشيد معرض فنون تشكيلية للموهوبين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وفى سياق متصل أقام بيت ثقافة الصواف الثقافية احتفالية بهذه المناسبة تضمنت عدة فاعليات ، كما أقامت مكتبة عمر مكرم الثقافية ندوة ثقافية بعنوان حرب أكتوبر حاضرها العميد الطيار محمد عبد المنعم.

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