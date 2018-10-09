ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية يتزعمهم مراجع حسابات بالتربية والتعليم ويضم سيدتين.



تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الاموال العامة تفيد بقيام كل من أشرف .ح.ف 55 عاما مراجع حسابات بمديرية التربية و التعليم ومقيم قريه كفر الحطبة التابعه لمركز شربين وهدى أ . ع 37 عاما دبلوم صنايع ومقيمة بقرية دنجواى التابعة لمركز شربين و لبنى. م. ال 36 عاما ليسانس آداب ومقيمة بقريه الالف بشربين بتكوين تشكيل عصابى لتزوير المستندات والمحررات الرسمية للمواطنين مقابل مبالغ مالية مستغلين مكتبة امام مركز شركة شربين للقيام بأعمالهم المخالفة للقانون .



بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة امنية من ضبطهم خلال تواجدهم بمكتبة أمام مركز شرطة شربين و بحوزتهم أربعة أختام منسوبة لنقابة المهن الادارية للعاملين بالبناء و الاخشاب وآخر للعمال الزراعيين بكفر الحطبه بشربين ومبلغ مالي وقدره ١٢٥٩ جنيها مصريا و ٢ استمارة رقم قومى عليها أختام النقابة.



كما عثر معهم على مجموعة من شهادات الميلاد والوفاه ووثائق الزواج وعقود عرفية وإيصالات منسوبه لنقابة للعاملين الزراعيين وايصالات على بياض ومختومه بختم النقابه ودفتر شيكات منسوب لبنك مصر، و ٣ هواتف محمولة خاصة بالمتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات جميعها وقرروا أن الخاتم الخاص بنقابة العاملين الزراعيين خاص بزوجة المتهم الأول رئيس اللجنة النقابية والخاتم الخاص بنقابة المهن الإدارية للبناء و الاخشاب خاص بزوج المتهمة الثانية رئيس اللجنه النقابيه والمتهمة الثالثة تعمل لديهم فى المكتب الخاص بهم والذي تم ضبطهم فيه والكائن امام مركز شرطه شربين بالأجر الشهرى لتزوير الاوراق للالتحاق بالنقابات للنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية عالية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥٤٠٢ لسنه ٢٠١٨جنح مركز شربين لحين عرضهم على النيابة .