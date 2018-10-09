تعرف على كيفية التصويت لـ محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية 2018

يقدم موقع صدى البلد خدمة لينك التصويت لمحمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018 والتي تعد قريبة في الأهمية من جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت أسماء 30 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة وهم: جاريث بيل وكريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو وسيرجيو راموس وفاران وكورتوا من ريال مدريد وليونيل ميسي وايفان راكيتيتش ولويس سواريز من برشلونة وجودين واوبلاك وجريزمان من أتليتكو مدريد وايدين هازارد وكانتي من تشيلسي ودي بروين و أجويرو من مانشستر سيتي ومحمد صلاح وماني وفرمينيو من ليفربول ولوكاكو وبوجبا من مانشستر يونايتد ونيمار وكافاني ومبابي من باريس سان جيرمان ولوريس وهاري كين من توتنهام وكرستيانو رونالدو من يوفنتوس.
ومن المقرر إعلان الفائز بالكرة الذهبية في الأيام القليلة المقبلة خلال حفل ضخم تقيمه الجريدة الفرنسية في باريس.
ونقدم لكم لينك التصويت لمحمد صلاح في الجائزة التي ينافس فيها فخر العرب بعدما كان قد أحرز المركز الثالث في الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
ويمكنكم التصويت لمحمد صلاح من خلال الموقع الرسمي لجريدة فرانس فوتبول عن طريق الرابط التالي من خلال الضغط هنااااااا
وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت أسماء 30 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة وهم: جاريث بيل وكريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو وسيرجيو راموس وفاران وكورتوا من ريال مدريد وليونيل ميسي وايفان راكيتيتش ولويس سواريز من برشلونة وجودين واوبلاك وجريزمان من أتليتكو مدريد وايدين هازارد وكانتي من تشيلسي ودي بروين و أجويرو من مانشستر سيتي ومحمد صلاح وماني وفرمينيو من ليفربول ولوكاكو وبوجبا من مانشستر يونايتد ونيمار وكافاني ومبابي من باريس سان جيرمان ولوريس وهاري كين من توتنهام وكرستيانو رونالدو من يوفنتوس.
ومن المقرر إعلان الفائز بالكرة الذهبية في الأيام القليلة المقبلة خلال حفل ضخم تقيمه الجريدة الفرنسية في باريس.
ونقدم لكم لينك التصويت لمحمد صلاح في الجائزة التي ينافس فيها فخر العرب بعدما كان قد أحرز المركز الثالث في الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
ويمكنكم التصويت لمحمد صلاح من خلال الموقع الرسمي لجريدة فرانس فوتبول عن طريق الرابط التالي من خلال الضغط هنااااااا