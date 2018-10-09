ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على كيفية التصويت لـ محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية 2018

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:40 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد رشاد
يقدم موقع صدى البلد خدمة لينك التصويت لمحمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018 والتي تعد قريبة في الأهمية من جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت أسماء 30 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة وهم: جاريث بيل وكريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو وسيرجيو راموس وفاران وكورتوا من ريال مدريد وليونيل ميسي وايفان راكيتيتش ولويس سواريز من برشلونة وجودين واوبلاك وجريزمان من أتليتكو مدريد وايدين هازارد وكانتي من تشيلسي ودي بروين و أجويرو من مانشستر سيتي ومحمد صلاح وماني وفرمينيو من ليفربول ولوكاكو وبوجبا من مانشستر يونايتد ونيمار وكافاني ومبابي من باريس سان جيرمان ولوريس وهاري كين من توتنهام وكرستيانو رونالدو من يوفنتوس.

ومن المقرر إعلان الفائز بالكرة الذهبية في الأيام القليلة المقبلة خلال حفل ضخم تقيمه الجريدة الفرنسية في باريس.

ونقدم لكم لينك التصويت لمحمد صلاح في الجائزة التي ينافس فيها فخر العرب بعدما كان قد أحرز المركز الثالث في الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويمكنكم التصويت لمحمد صلاح من خلال الموقع الرسمي لجريدة فرانس فوتبول عن طريق الرابط التالي من خلال الضغط هنااااااا

ترشيحاتنا

الترجي التونسي يعلن إقالة مديره الفني بن يحيى.. وتعيين الشعباني خلفا له

الوطنية للطرق تكشف تفاصيل مشروع طريق القاهرة – السخنة الجديد

Google تكشف رسميا عن Pixel 3.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

هايلي تكشف موقفها من الترشح للانتخابات الأمريكية القادمة

فتاة مصرية تتولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي .. صور

بعد عقر 6 مواطنين.. الطب البيطرى تكشف حقيقة سلعوة أسوان

تركيا تعين مدعيا عاما للتحقيق في القنصلية السعودية

هذا ما خلفه داعش في أكبر مقبرة بمدينة الرقة السورية.. فيديو

أردوغان يحاول إنقاذ بلاده بإجراءات جديدة.. وانتقادات لقراراته الخاطئة

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند

إسرائيل تستجيب لطلب مصري بترميم كنيسة دير السلطان

رسالة ميلانيا ترامب إلى مصر عقب زيارتها .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

فيديو

مهندس بالمشروع: نفذنا 95% من طريق الجلالة قبل الموعد المحدد رغم الصعوبات
فضيحة الدوحة.. النائب العام القطري على علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي .. فيديو
لحظة اقتحام بلطجية مقر نقابات المهن الطبية.. فيديو
محمد شعبان: 90 شركة ساهمت في إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلو مترا
الأزهر: الأجيال الجديدة الخاسر الأكبر من استمرار ظاهرة الثأر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟