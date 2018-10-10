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ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:51 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، تضمنت زيارة بيت ثقافة بركة السبع لمدرسة الجمهورية القديمة ببركة السبع وتم مناقشة قصة بعنوان "التضحية" تأليف لوسي يعقوب مع بعض تلاميذ المدرسة ألقتها مسئولة الطفل بالموقع، حيث تناقشت مع الأطفال حول الدروس المستفادة من القصة مثل "الأمانة، ومساعدة الفقراء، والتضحية".

كما أقام القصر محاضرة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعون لحرب أكتوبر ١٩٧٣ تحدث فيها عفت حشيش عن الوضع قبل الحرب خطة الحرب وتحقيق النصر والدروس المستفادة من أكتوبر ١٩٧٣ منها الالتزام والإصرار العمل في إطار ميزانية محدودة التكاتف والسرية والتخطيط الجيد،و عدم الإستسلام والإعداد السليم .

وفى ببيت ثقافة الروضة عقدت مناقشة لكتاب بعنوان "وثائق حرب أكتوبر" للكاتب الصحفي موسي صبري تحدث فيها مسئول المكتبة العامة بالموقع وأوضح أن انتصار أكتوبر هو الحدث الأهم في تاريخ العسكرية المصرية في العهد الحديث كما عبر الكاتب عن بسالة المقاتل المصري والعربي.

كما نظم قصر ثقافة السادات عرض بروجيكتور عن" ذكري حرب اكتوبر" الحرب التي أعادت للمصريين كرامتهم ووحدتهم وأعادت لهم أرضهم المغتصبة. 

إلى جانب مناقشة قصة "حيلة دبدوب" تأليف أحمد عبدالنعيم القتها مسئولة الطفل، ببيت ثقافة البتانون بمدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية بالبتانون، حيث تحث القصة على العمل والنشاط وتنفر من الكسل وتوضح أن الحيوانات بالغابة تعمل بجد ونشاط وإصرار.

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