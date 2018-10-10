أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، تضمنت زيارة بيت ثقافة بركة السبع لمدرسة الجمهورية القديمة ببركة السبع وتم مناقشة قصة بعنوان "التضحية" تأليف لوسي يعقوب مع بعض تلاميذ المدرسة ألقتها مسئولة الطفل بالموقع، حيث تناقشت مع الأطفال حول الدروس المستفادة من القصة مثل "الأمانة، ومساعدة الفقراء، والتضحية".





كما أقام القصر محاضرة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعون لحرب أكتوبر ١٩٧٣ تحدث فيها عفت حشيش عن الوضع قبل الحرب خطة الحرب وتحقيق النصر والدروس المستفادة من أكتوبر ١٩٧٣ منها الالتزام والإصرار العمل في إطار ميزانية محدودة التكاتف والسرية والتخطيط الجيد،و عدم الإستسلام والإعداد السليم .





وفى ببيت ثقافة الروضة عقدت مناقشة لكتاب بعنوان "وثائق حرب أكتوبر" للكاتب الصحفي موسي صبري تحدث فيها مسئول المكتبة العامة بالموقع وأوضح أن انتصار أكتوبر هو الحدث الأهم في تاريخ العسكرية المصرية في العهد الحديث كما عبر الكاتب عن بسالة المقاتل المصري والعربي.





كما نظم قصر ثقافة السادات عرض بروجيكتور عن" ذكري حرب اكتوبر" الحرب التي أعادت للمصريين كرامتهم ووحدتهم وأعادت لهم أرضهم المغتصبة.



