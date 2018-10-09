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توك شو

زراعة أسيوط: تلقينا تعليمات يوم 13 سبتمبر بعدم استلام القطن من الفلاحين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قال المهندس محمد حسني، رئيس الجمعية الزراعية بقرية درنكة بأسيوط، إنه وردت إليهم تعليمات يوم 13 سبتمبر تفيد عدم استلام القطن من الفلاحين.

وأشار "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أنه تم فتح مركز تجميع القطن بداية الشهر الماضي، معقبا: «وردنا أكثر من 950 كيس قطن، بوزن 910 قنطار، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتم توزيع المبالغ على الفلاحين».

وتابع: «من يوم 4 سبتمبر إلي 13 سبتمبر، تم توريد 1228 كيس قطن، بوزن 1183 قنطار»، مؤكدا: «لحد انهارده الفلاح ما أخدش فلوس القطن، والفلاح داخل علي موسم زراعة شتوي ومحتاج فلوس علشان يزرع الأرض».

وأكمل رئيس الجمعية الزراعية بقرية درنكة بأسيوط: «عندي دلوقتي 2000 قنطار معرضين للسيول والأمطار الحكومة رافضه تستلمه».

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