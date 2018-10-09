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مهندس بالمشروع: نفذنا 95% من طريق الجلالة قبل الموعد المحدد رغم الصعوبات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:37 م
المهندس عماد عليان،أحد
المهندس عماد عليان،أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة
كريـم الـخـطيب
أكد المهندس عماد عليان، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، أنهم واجهوا صعوبات شديدة في بداية العمل في المشروع، مشيرا إلى أن الشركات المنفذة لطريق الجلالة أنهت 95% منه قبل الموعد المحدد بعام كامل، خلال 24 شهرا فقط.

وأضاف «عليان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه تمت مراعاة إنشاء طريق الجلالة بشكل جمالي عن طريق تدريج الجبال المحيطة به من الجانبين، مشددا على أنه تمت مراعاة الأماكن الصعبة والعمل فيها لتوفير الوقت والمجهود بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء العمل كانت سببا رئيسيا في زيادة حماسة العاملين، موضحا أن أعمال النسف والتفجير كانت من خلال المفرقعات بعد عمل الخطط والدراسات اللازمة.

وأوضح أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كان حريصا على زيارة المشروع باستمرار، مشيرا إلى أن العاملين بالمشروع عانوا من صعوبة المعيشة خلال التنفيذ.

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مهندس بالمشروع: نفذنا 95% من طريق الجلالة قبل الموعد المحدد رغم الصعوبات
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