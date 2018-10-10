برلماني: علاقة مصر باليونان أكثر تماسكاً من أي وقت مضى

قال سيد حجازي عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية اليونانية القبرصية تعد من أبرز العلاقات التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة، والدليل على ذلك انعقاد القمة الثلاثية السادسة على التوالي دون انقطاع.





وأضاف حجازي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن زيارة الرئيس السيسي وعقد القمة الثلاثية السادسة التي تجمعه مع رئيس قبرص نيكوس انستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، تعمل علي زيادة الاستقرار والامن بمنطقة الشرق الاوسط.





وأشار النائب إلى أن مصر ستجنى عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة تلك الزيارة وخاصة فى مجالات الطاقة والكهرباء، والتعاون فى كثير من المجالات.





ومن المقرر أن تعقد القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية في اليونان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء.



