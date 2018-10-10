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ثقافة

ندوات متنوعة بثقافة أسيوط

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقدت ثقافة ابنوب ندوة بعنوان " الحقوق المدنية حق أصيل لكل فرد من أفراد المجتمع " وذلك بمعهد الفتيات الازهرى حاضرها وليد حشمت محمد والذي تحدث عن الحقوق المدنية التي كفلها الدستور وهي الحق في الحياة والملكية والحرية وعدم التمييز ، ثم تحدث الشيخ عمر عيد عن الحقوق الدينية التي كفلها الدين منها حق الاعتقاد والعدل والمساواة بين المواطنين وعد التعدي على الغير واحترام الجار.

وفى إطار احتفالات الهيئة بذكري أكتوبر المجيد بمكتبة صلاح شريت بريفا ،عقدت ندوة تثقيفية بعنوان " بطولات القوات المسلحة" حاضرها عبد الرحمن على كما تم عرض أفلام وثائقية عن انتصارات أكتوبر المجيدة والتى تستمر طوال الشهر كما قدم الأطفال فقرات فنية شملت عزف وغناء واناشيد وطنية بقيادة المدرب مصطفى محمود عبد الحافظ 

كما عقدت المكتبة الثقافية بفزارة ندوة تثقيفية" بعنوان ثلاثة أوجه للعلم "حاضرها حسام الدين الغرياني مدير المكتبة.

فى سياق متصل عقد بيت ثقافة القوصية ندوة تثقيفية بعنوان كيفية التعامل مع الطفل المعاق ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافى، وذلك بمدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات حاضرها الدكتور حسام متولي محمد أخصائي علاج نفسي وتخاطب والأستاذ عبد الغني مسعود مدير عام التعليم العام بمديرية التعليم باسيوط سابقا وبحضور الأستاذة أحلام نجيب رشوان مديرة المدرسة .

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