مؤسسات دولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري والإصلاح الحكومي يرفع توقعات النمو لـ 5.8% بنهاية العام المالي الحالي

البنك الدولي: زخم الإصلاحات الحكومية عزز مؤشرات التعافي الاقتصادي وتوقعات بزيادة النمو لـ 5.8%

صندوق النقد: مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد





كشفت تقارير رسمية صادرة عن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، عن ارتفاع مؤشرات التقييم الاقتصادي لمصر بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي شهدتها البلاد بعد تعويم العملة وتحرير الدعم علي المحروقات على مدى 3 سنوات سابقة.





وذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية"، أنه مع استمرار زخم الإصلاحات، يُتوقَّع أن يتحسَّن النشاط الاقتصادي وتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة ليصل حجم نمو الناتج الإجمالي المحلي من 5% حاليا إلي ارتفاع تدريجي بنسبة تبلغ 5.8% مع حلول العام المالي 2019 /2020، بعد الاجراءات المرنة بالاستثمار و الاستهلاك و حدوث تحسّن تدريجي في الصادرات خصوصا قطاعي السياحة والغاز.





وتوقع التقرير ارتفاع عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدرًا بالموازنة.





وذكر التقرير أن هناك اعتمادًا علي برنامج ضبط أوضاع المالية العامة لزيادة الإيرادات، خصوصا متحصلات ضريبة القيمة المضافة وإصلاحات دعم الطاقة مما يساهم في خفض عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية.





وذكر تقرير آخر صادر عن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع تسجيل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري و5.5% في 2019، مقارنة بـ 4.2% في عام 2017.





وأشار التقرير الصادر بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة ، للحفاظ على الاقتصاد الكلي.





وأرجع الصندوق تلك النتائج إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمي نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى، متوقعا استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.





وذكر التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضى على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023، متوقعا وصول عجز الحساب الجاري لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% فى عام 2023.





وتوقع انخفاض معدل البطالة خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليبلغ نحو 9.9% خلال 2019.





وعلى سياق متصل كشف مؤشرات الأداء الاقتصادي الصادرة عن الحكومة عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي إلي 5.3% مقارنة بـ5.2% الربع الأول من نفس العام مع استهداف الوصول إل 7% خلال العام 2020 /2021.



