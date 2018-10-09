محمد عدلي: الفوز بتصفيات إفريقيا للسلة جاء في التوقيت المناسب

أكد محمد عدلي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفوز بكأس تصفيات بطولة إفريقيا جاء في توقيت مناسب للغاية قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يحفز الجميع للمنافسة على كل البطولات في الفترة القادمة.



وأشار عدلي إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده؛ من أجل إسعاد الجماهير من خلال الفوز بكل المباريات التي يشارك بها بمختلف البطولات، وأن هناك دوافع كبيرة للفوز بكل هذه البطولات.



وشدد على أن هناك إصرارا لدى الجميع على عدم التقصير في بذل كل ما يمكن من جهد وعرق للفوز بكل الألقاب والعمل على تحقيق تطلعات الجماهير.