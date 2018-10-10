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ثقافة

تكريم شهداء حرب أكتوبر في فرع ثقافة سوهاج

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استمرت احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بانتصارات أكتوبر المجيدة بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام قصر ثقافة طهطا بمركز شباب بنجا احتفالية لتكريم شهداء حرب أكتوبر المجيدة بقرية بنجا، بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم كلمة الافتتاح والترحيب، وتحدث الصحفي عبد الحي عطوان فى كلمته عن تاريخ الحروب مع العدو الصهيوني بداية من حرب 67 والاستنزاف، ثم فقرة شعرية وفقرة غنائية للفنان عادل زكريا وبعض الأغاني الوطنية، وفي ختام الحفل تم توزيع 16 شهادة تقدير لأسر الشهداء وضحايا الحرب وتسليم شهادة لأحد مصابي الحرب.

وعقد نادى أدب ثقافة سوهاج حلقة نقاشية عن دور الشباب فى التوازن والتواصل مع الشعراء تحدث فيها د. عاصم عبد الوهاب المزلاوى ، كما أقيمت أمسية شعرية عن انتصارات ٦أكتوبر بحضور مجموعة من الشعراء والأدباء، بالإضافة إلى معرض لمنتجات ورشة تطريز التلى ببيت ثقافة مراغة. 

وأقام قصر ثقافة الطفل بطهطا محاضرة بمناسبة انتصارات أكتوبر بعنوان "أبطال صنعوا النصر" شارك فيها محمد أحمد عرابي، ومحمد عبد الحفيظ. 

كما أقام بيت ثقافة ساقلته ورشة رسم بمدرسة الخطيب الإعدادية بالطوايل، للطلاب والطالبات حيث برزت الرسومات فرحة الطلاب بالانتصارات، ومعلومات عن حرب 6 أكتوبر وقام سامح الخطيب مفتش أثار بالوعي الأثري بسوهاج بعرض أهم الآثار المصرية في سوهاج وعرض أهم الحروب والانتصارات في العصر القديم.

وفى مكتبة أم دومة الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة " حاضرها محيي الدين متولى إسماعيل.

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