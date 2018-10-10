أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم عليها في قضية كمين الهرم

علقت الفنانة ميرهان حسين، على الحكم الصادر سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين الهرم".





ونشرت ميرهان، مقطع فيديو، عبر حسابها على "انستجرام" قالت خلاله: "أنا بشكر جميع الناس الي سألت عليا ، ولكن كل هذه الاخبار غير صحيحة وغير مكتملة ، حيث انه حكم ابتدائي، وهناك استئناف، كما يوجد حكم على الاطراف الاخرى".



