أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم عليها في قضية كمين الهرم

علقت الفنانة ميرهان حسين، على الحكم الصادر سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين الهرم".
ونشرت ميرهان، مقطع فيديو، عبر حسابها على "انستجرام" قالت خلاله: "أنا بشكر جميع الناس الي سألت عليا ، ولكن كل هذه الاخبار غير صحيحة وغير مكتملة ، حيث انه حكم ابتدائي، وهناك استئناف، كما يوجد حكم على الاطراف الاخرى".
وكانت حسين قد انطلقت في عالم الفن؛ بعد مشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، ثم اتجهت إلى التمثيل، ليكون دورها في فيلم "عمر وسلمى" للفنانين تامر حسني ومي عز الدين، من أول الأدوار التي قدمتها.