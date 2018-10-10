ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم عليها في قضية كمين الهرم

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
منار نور
علقت الفنانة ميرهان حسين، على الحكم الصادر سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

ونشرت ميرهان، مقطع فيديو، عبر حسابها على "انستجرام" قالت خلاله: "أنا بشكر جميع الناس الي سألت عليا ، ولكن كل هذه الاخبار غير صحيحة وغير مكتملة ، حيث انه حكم ابتدائي، وهناك استئناف، كما يوجد حكم على الاطراف الاخرى".

وكانت حسين قد انطلقت في عالم الفن؛ بعد مشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، ثم اتجهت إلى التمثيل، ليكون دورها في فيلم "عمر وسلمى" للفنانين تامر حسني ومي عز الدين، من أول الأدوار التي قدمتها.

ترشيحاتنا

الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل

سد لتوليد الكهرباء بتركيا يتسبب في جفاف نهر دجلة

زياد عقل يكشف سبب انتقال هشام عشماوي من سوريا إلى ليبيا

مشروب طبيعي من مطبخك يمنح الطاقة اللازمة للطفل ويقوي مناعته

تخسيس البطن بمشروب سريع لن تتوقعي فعاليته

العثور على جثة طالب سعودي بمدينة ميامي الأمريكية

نائب محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس ركاب من الأشقاء السودانيين .. صور

الإفتاء توضح حكم أكل اللحوم المستوردة

هالة السعيد: 8 برامج لتطوير الخدمات الصحية خلال خطة العام المالي الحالي

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم عليها في قضية كمين الهرم

ترامب يكشف موعد القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

فيديو

زياد عقل يكشف سبب انتقال هشام عشماوي من سوريا إلى ليبيا
صدقي: لدينا مقومات نهضة سياحية جيدة تواجهها بعض المشاكل.. فيديو
مستثمرو جنوب سيناء: انتعاشة سياحية في منتصف أكتوبر.. فيديو
زياد عقل: هشام عشماوي استغل الضعف الأمني بعد الربيع العربي
حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟