خاشقجي ليس الأول.. عشرات اختفوا في تركيا منذ الثمانينيات.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا مصورا، يؤكد أن حادث اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، ليس الأول من نوعه.
وأوضح التقرير أن تركيا شهدت العديد من حالات اختفاء وقتل تعرض لها صحفيون ودبلوماسيون ورجال أعمال، في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان.
ودعا تقرير حقوقي صدر في عام 2016، تركيا، إلى الكشف عن مصير المختفين منذ الثمانينيات.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل حالات قتل في تركيا، منها اغتيال الصحفية الأمريكية سيرينا سحيم في ديسمبر 2015، والسفير الروسي برصاص ضابط شرطي سابق في ديسمبر 2016، وقتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها في سبتمبر 2017، ومقتل المعارض الإيراني سعيد كريميان والكويتي محمد الشلاحي في أبريل 2017، ومقتل ممثل حزب الخير التركي أثناء الانتخابات في يوليو 2018.