خاشقجي ليس الأول.. عشرات اختفوا في تركيا منذ الثمانينيات.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا مصورا، يؤكد أن حادث اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، ليس الأول من نوعه.





وأوضح التقرير أن تركيا شهدت العديد من حالات اختفاء وقتل تعرض لها صحفيون ودبلوماسيون ورجال أعمال، في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان.





ودعا تقرير حقوقي صدر في عام 2016، تركيا، إلى الكشف عن مصير المختفين منذ الثمانينيات.



