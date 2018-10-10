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اقتصاد

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مسابقة لريادة الأعمال خلال 12 يوماً

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:42 ص
جامع
جامع
محمد صبيح
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز سيبدأ بعد 12 يوماً في اطلاق مسابقة لتشجيع ريادة الأعمال عبر الموقع الرسمي و صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وذكرت " جامع" في تصريحات لها اليوم، أن تلك المسابقة تسعى للحصول علي 81 فكرة جديدة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن تلك المسابقة تستهدف المناطق الفقيرة علي مستوى الجمهورية.

وأوضحت " جامع" أن الجهاز سيمول المشروعات الفائزة بتلك المسابقة وتسويقها، مؤكدة ان المتقدمين سيخضعون لبرنامج تدريبي لتنفيذ المشروعات المقدمة وذات الجدوي الاقتصادية.

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