جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مسابقة لريادة الأعمال خلال 12 يوماً

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز سيبدأ بعد 12 يوماً في اطلاق مسابقة لتشجيع ريادة الأعمال عبر الموقع الرسمي و صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الشباب والرياضة.





وذكرت " جامع" في تصريحات لها اليوم، أن تلك المسابقة تسعى للحصول علي 81 فكرة جديدة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن تلك المسابقة تستهدف المناطق الفقيرة علي مستوى الجمهورية.



