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تعليم

تلاميذ المدرسة اليابانية بالغربية يمارسون الرياضة في صالة الجيمانزيوم.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:11 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
فتحت مدرسة الشهيد كريم يحيى رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية بمحافظة الغربية، صالة الجيمانزيوم الخاصة بها للمرة الأولى أمام التلاميذ؛ لممارسة النشاط الرياضي الذي يتم تفعيله ضمن أنشطة التوكاتسو اليابانية بجميع المدارس المصرية اليابانية البالغ عددها 34 على مستوى الجمهورية ، التي تم تشغيلها مع بدء العام الدراسي الحالي 2018 /2019 .

وتستهدف الأنشطة اليابانية الخاصة "التوكاتسو"، تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاثة الرئيسة وهي: التطوير المعرفي للتلاميذ (تطوير أكاديمي)، والتطوير غير المعرفي ( تطوير عقلية التلاميذ، وعاداتهم الحياتية، وممارساتهم اليومية)، والتنمية البدنية (تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم).

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور تفعيل النشاط الرياضي داخل صالة الجيمانزيوم الموجودة بالمدرسة.
تلاميذ المدرسة اليابانية بالغربية يمارسون الرياضة في صالة الجيمانزيوم.. صور
تلاميذ المدرسة اليابانية بالغربية يمارسون الرياضة في صالة الجيمانزيوم.. صور
تلاميذ المدرسة اليابانية بالغربية يمارسون الرياضة في صالة الجيمانزيوم.. صور

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