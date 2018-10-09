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يوسف نجيدة: طريق الجلالة من أصعب الطرق التي نفذت بالعالم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:25 م
المهندس يوسف نجيدة،أحد
المهندس يوسف نجيدة،أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة
كريـم الـخـطيب
قال المهندس يوسف نجيدة، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، إنه تم إنشاء 6 كيلومترات بالكورنيش الساحلي بمدينة الجلالة، وتنفيذ مطعم تخصصي، مشيرا إلى أن المطعم متخصص في جميع أنواع الأكلات خاصة الإيطالية والأسماك.

وأضاف «نجيدة» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنهم بدأوا العمل منذ 4 شهور وتم إنجاز مساحات كبيرة منه، موضحا أن الكورنيش يضم ممشى، ومطاعم وفنادق والعمل بالمنتجع مستمر طوال 24 ساعة.

وأشار أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، إلى أن عدد العاملين بمدينة الجلالة يصل إلى 20 ألف عامل، منوها إلى أن طريق الجلالة من أصعب الطرق التي نفذت بمصر والشرق الأوسط والعالم، مؤكدا أن طريق الجلالة من أصعب الطرق التى نفذت في مصر والعالم وكان تحدي ضخم جدا والرئيس كان يتابع المشروع بنفسه.

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