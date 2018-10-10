الطائر المبكر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة للأسبوع الخامس

حقق المسلسل التركي "الطائر المبكر"، نسبة مشاهدة عالية في مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، للأسبوع الخامس على التوالى.





واقتربت نسبة مشاهدة الحلقة الـ14 من المسلسل، من تحقيق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة فى غضون 24 ساعة، حيث احتلت المركز الأخير فى القائمة ضمن الحلقات.



