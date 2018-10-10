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فن

الطائر المبكر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة للأسبوع الخامس

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حقق المسلسل التركي "الطائر المبكر"، نسبة مشاهدة عالية في مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، للأسبوع الخامس على التوالى.

واقتربت نسبة مشاهدة الحلقة الـ14 من المسلسل، من تحقيق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة فى غضون 24 ساعة، حيث احتلت المركز الأخير فى القائمة ضمن الحلقات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل الطائر المبكر قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقتين العاشرة والحادية عشرة منه، ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في يومين فقط.

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