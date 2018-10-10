في عيد ميلاد محمد منير .. تعرف على حقيقة علاقته بهذه الفنانة الشابة

يوافق اليوم الأربعاء، 10 أكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، الذي يبلغ اليوم عامه الـ64، إذ يوافق تاريخ ميلاده عام 1954.



وفي يناير من العام الجاري 2018، أثيرت حالة من الجدل، عقب انتشار وثيقة زواج سري لـ محمد منير من الفنانة الشابة مي حسن، إلا أن الأول حرص على نفيها ووصفها بـ "المزورة" واتهم مروجيها بالجهل وأكد أنهم يعانون من الفراغ، وقامت "مي" بالسخرية من تلك الأخبار أيضًا.



وعلقت الفنانة الشابة مي حسن على هذا الخبر وقتها، بمنشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قالت فيه: «اه احنا بقى مش هنبطل هري» في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.