جمهور عمرو دياب يتساءل عن مفاجأة دينا الشربيني له في عيد الميلاد

يحتفل الهضبة عمرو دياب، غدًا الخميس "11 أكتوبر" بعيد ميلاده، حيث يبلغ عامه الـ57، إذ يوافق تاريخ ميلاده عام 1961.





وتساءل جمهور عمرو دياب عن كواليس حفل عيد ميلاده الذي لم يتم تحديده حتى الآن، واستعادوا ذكريات عيد ميلاده العام الماضي، متسائلين عن مفاجأة الفنانة دينا الشربيني له هذا العام.





وفي العام الماضي 2017، احتفلت دينا الشربيني بعيد ميلاد عمرو دياب في أحد الأماكن الخاصة بمنطقة القطامية، وحضر الحفل الذي اتسم بالخصوصية، عدد من نجوم الفن والأصدقاء.





وظهرت دينا الشربيني في فيديو مسرب من حفل عيد الميلاد خلف الهضبة عند دخوله مكان الاحتفال، وقامت بالرقص علي أغنية "الليلة" لتفاجئه وجمهوره، ويكون هذا الفيديو أول ظهور علني لهما بعد العلاقة الغامضة بينهما.



