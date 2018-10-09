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رياضة

وليد سليمان نسر الأهلي لشهر سبتمبر باختيار الجماهير

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:23 م
وليد سليمان
وليد سليمان
محمد رشاد
حصد وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب نسر شهر سبتمبر -أفضل لاعب في الشهر- وفقا لاختيارات مشجعي القلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على تويتر عن حصول سليمان على الجائزة، بعد أن لعب 249 دقيقة الشهر الماضي، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين.

وكان سليمان مؤثرا في رحلة الأهلي الإفريقية، مسجلا هدفين في إياب ربع النهائي ضد هوريا الغيني وفي ذهاب نصف النهائي ضد وفاق سطيف، كما صنع هدفين في هاتين المباراتين.


وليد سليمان نسر الأهلي لشهر سبتمبر باختيار الجماهير

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