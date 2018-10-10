ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. معلومات قد لا تعرفها عن شيرين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:06 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يوافق اليوم الأربعاء عيد ميلاد الفنانة شيرين، فتبلغ اليوم عامها الـ62، إذ يوافق تاريخ ميلادها عام 1956.

ويرصد "صدى البلد" فيما يلي، أبرز المعلومات عن الفنانة شيرين يوم عيد ميلادها:

1- اسمها الحقيقي: أشجان محمد السيد عزام
2- ولدت يوم 10 أكتوبر 1956
3- حاصلة على ليسانس الحقوق، وتخرجت من المعهد العالي للبالية
4- بدأت مشوارها الفني في السبعينيات بأدوار صغيرة في أعمال متعددة
5- أول ظهور حقيقي لها على الشاشة كان مشاركتها في مسلسل «بنت الأيام» بدور (سميحة) عام 1977.
6- بدأت الإنطلاق نحو الشهرة والنجاح بعد مشاركتها في المسرحية الشهيرة «المتزوجون» مع نجمي الكوميديا سمير غانم وجورج سيدهم.
7- تزوجت مرة واحدة من المخرج محمد أسامة، ولها ابنة وحيدة منه.

ترشيحاتنا

جاريث بيل السبب الحقيقي وراء رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توجه صفعة ثالثة لأردوغان

جمهور عمرو دياب يتساءل عن مفاجأة دينا الشربيني له في عيد الميلاد

أحدث إصدارات google.. شاشة صوتية لاستخدامات المطبخ.. صور

مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا للترسانة

بالخطوات.. احذف حسابك على فيسبوك واحفظ بياناتك والصور على الجهاز

برومو برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة.. فيديو

مهندس بمشروع مدينة الجلالة يكشف تفاصيل التلفريك

الخياط: تنفيذ أكثر من 1200 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح حتى الآن

خطأ الشناوي يمنح طنطا الهدف الأول أمام بيراميدز بكأس مصر.. فيديو

خروج طائرة ركاب في بانكوك عن مسار الهبوط.. فيديو

رابح ماجر يرشح ثلاثة لاعبين من الجزائر للعب في الدوري المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

فيديو

أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة
عبد النبي: معالجات المياه في مدينة الجلالة تخرجها بمواصفات مثل المعدنية
رامي بدر يكشف مفاجآت عن مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة
خاشقجي ليس الأول.. عشرات اختفوا في تركيا منذ الثمانينيات.. فيديو
القوى العاملة بالنواب: أداء الموظفين ببعض قطاعات الدولة غير مُرض .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟