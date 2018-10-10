في عيد ميلادها.. معلومات قد لا تعرفها عن شيرين

يوافق اليوم الأربعاء عيد ميلاد الفنانة شيرين، فتبلغ اليوم عامها الـ62، إذ يوافق تاريخ ميلادها عام 1956.
ويرصد "صدى البلد" فيما يلي، أبرز المعلومات عن الفنانة شيرين يوم عيد ميلادها:
1- اسمها الحقيقي: أشجان محمد السيد عزام
2- ولدت يوم 10 أكتوبر 1956
3- حاصلة على ليسانس الحقوق، وتخرجت من المعهد العالي للبالية
4- بدأت مشوارها الفني في السبعينيات بأدوار صغيرة في أعمال متعددة
5- أول ظهور حقيقي لها على الشاشة كان مشاركتها في مسلسل «بنت الأيام» بدور (سميحة) عام 1977.
6- بدأت الإنطلاق نحو الشهرة والنجاح بعد مشاركتها في المسرحية الشهيرة «المتزوجون» مع نجمي الكوميديا سمير غانم وجورج سيدهم.
7- تزوجت مرة واحدة من المخرج محمد أسامة، ولها ابنة وحيدة منه.
ويرصد "صدى البلد" فيما يلي، أبرز المعلومات عن الفنانة شيرين يوم عيد ميلادها:
1- اسمها الحقيقي: أشجان محمد السيد عزام
2- ولدت يوم 10 أكتوبر 1956
3- حاصلة على ليسانس الحقوق، وتخرجت من المعهد العالي للبالية
4- بدأت مشوارها الفني في السبعينيات بأدوار صغيرة في أعمال متعددة
5- أول ظهور حقيقي لها على الشاشة كان مشاركتها في مسلسل «بنت الأيام» بدور (سميحة) عام 1977.
6- بدأت الإنطلاق نحو الشهرة والنجاح بعد مشاركتها في المسرحية الشهيرة «المتزوجون» مع نجمي الكوميديا سمير غانم وجورج سيدهم.
7- تزوجت مرة واحدة من المخرج محمد أسامة، ولها ابنة وحيدة منه.