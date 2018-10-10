ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أسئلة بالبرلمان حول إعلان المشاط وقف نشر أعداد السياح الوافدين لمصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:44 ص
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصى
تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بعدة أسئلة، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجهة إلى كل من "الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة"؛ بشأن تصريحات الأخيرة حول عدم نشر أعداد السياح الوافدين إلى مصر.

وقال فؤاد فى إن وزيرة السياحة كانت قد صرحت من قبل بنيتها عن عدم الافصاح عن المؤشرات الكمية الخاصة بأعداد السائحين الوافدين لزيارة مصر، بالرغم من امتلاك الوزارة لمثل تلك الأرقام والاحصائيات، معللة ذلك بأن هناك تعليمات من الدولة بعدم نشر أى أرقام خاصة بالقطاع السياحى حفاظًا على الأمن القومى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التصريح غير الموفق يؤثر سلبًا على حق المواطن فى المعرفة وشفافية المعلومات، وعلى ما يمثله من فرصة ضائعة لإشراك المواطن فى متابعة التطور الرقمى الملحوظ فى قطاع السياحة ولما لهذا التصريح من تأثير على الفرص الاستثمارية وريادة الأعمال فى القطاع.

وطالب النائب باستيضاح ما تقدم حول: "ما المسوغ لتعمد إخفاء أرقام القطاع السياحى؟ فى حين أنها اعتادت أن تنشر سابقًا بدون سابق قلق على تأثيرها على الأمن القومى المصري؟، وكيف يمكن للمستثمرين المحتملين فى القطاع السياحى المصري استثمار أموالهم بدون معرفة بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية المهمة التى تساعدهم فى تحديد نسبتى الربح والخسارة ونسبة الجمهور المحتمل وغيرها من النسب والأرقام الدقيقة التى يهتم بها أى مستثمر؟، وذلك على أن تتم احالة تلك الأسئلة إلى لجنة السياحة بالمجلس لمناقشتها.

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات

حارس الإنتاج الحربي: الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمامنا.. فيديو

شاهد.. أول صورة لـ محمد صلاح فور وصوله إلى القاهرة للانضمام للمنتخب

أسوأ قائمة لأطعمة تفقد الطلاب والبشر عامة القدرة على التركيز

الجيش اليمني يسيطر على مخزن صواريخ للحوثيين في باقم

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم عليها في قضية كمين الهرم

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك في القمة المصرية اليونانية القبرصية بكريت

حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو

مدير الوكالة الدولية: مصر لديها مصادر كبيرة من الطاقة الحيوية

تخسيس البطن بمشروب سريع لن تتوقعي فعاليته

عامر عامر: عماد متعب كان أخطر مهاجم على أي حارس مرمى.. فيديو

تخلصي من حب الشباب للأبد في 30 دقيقة فقط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

فيديو

زياد عقل يكشف سبب انتقال هشام عشماوي من سوريا إلى ليبيا
صدقي: لدينا مقومات نهضة سياحية جيدة تواجهها بعض المشاكل.. فيديو
مستثمرو جنوب سيناء: انتعاشة سياحية في منتصف أكتوبر.. فيديو
زياد عقل: هشام عشماوي استغل الضعف الأمني بعد الربيع العربي
حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟