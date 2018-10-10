أسئلة بالبرلمان حول إعلان المشاط وقف نشر أعداد السياح الوافدين لمصر

تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بعدة أسئلة، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجهة إلى كل من "الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة"؛ بشأن تصريحات الأخيرة حول عدم نشر أعداد السياح الوافدين إلى مصر.





وقال فؤاد فى إن وزيرة السياحة كانت قد صرحت من قبل بنيتها عن عدم الافصاح عن المؤشرات الكمية الخاصة بأعداد السائحين الوافدين لزيارة مصر، بالرغم من امتلاك الوزارة لمثل تلك الأرقام والاحصائيات، معللة ذلك بأن هناك تعليمات من الدولة بعدم نشر أى أرقام خاصة بالقطاع السياحى حفاظًا على الأمن القومى.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التصريح غير الموفق يؤثر سلبًا على حق المواطن فى المعرفة وشفافية المعلومات، وعلى ما يمثله من فرصة ضائعة لإشراك المواطن فى متابعة التطور الرقمى الملحوظ فى قطاع السياحة ولما لهذا التصريح من تأثير على الفرص الاستثمارية وريادة الأعمال فى القطاع.



