ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نانسي عجرم تقترب من المليون السادس بـ بدنا نولع الجو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يواصل كليب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجديد "بدنا نولع الجو"، حصد النجاحات وتحقيق مشاهدات قياسية في وقت قصير، إذ اجتاز إجمالي مشاهدات حاجز 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على يوتيوب، مقتربًا من المليون السادس له. 

وتظهر نانسي في الكليب بلوك كاجوال وتقدم وصلات رقص وسط أجواء مرحة التي تتماشى مع أجواء الأغنية التي تدعو للفرح والتفاؤل.

يذكر أن آخر أعمال نانسي الفنية أغنية "عم بتغيّر" تتر مسلسل "جوليا"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماسترينج محمد صقر.

ترشيحاتنا

تعرف على كيفية التصويت لـ محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية 2018

جاريث بيل السبب الحقيقي وراء رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد

فضيحة الدوحة.. النائب العام القطري على علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي .. فيديو

الحماية المدنية تسيطر على حريق في 17 منزلا وحوش ماشية بسوهاج

برومو برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة.. فيديو

حكم تعليم المرأة للرجال علم القراءات القرآنية

3 طرق طبيعية للقضاء على آلام القدمين

شيرين عبد الوهاب تتصدر تويتر بعد طرح كليب نساي

بعد مباراة طنطا.. إبراهيم سعيد يغرد على تويتر عن كينو

سد لتوليد الكهرباء بتركيا يتسبب في جفاف نهر دجلة

شاهد.. هدف كينو العالمي في مرمى طنطا بكأس مصر

التدريب ينتظر الموظفين.. مطالب برلمانية بتدشين كورسات إلزامية للعاملين بالدولة.. ونائب يقترح تطبيق سياسة الثواب والعقاب بالمؤسسات الحكومية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

فيديو

حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو
أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة
عبد النبي: معالجات المياه في مدينة الجلالة تخرجها بمواصفات مثل المعدنية
رامي بدر يكشف مفاجآت عن مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة
خاشقجي ليس الأول.. عشرات اختفوا في تركيا منذ الثمانينيات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟