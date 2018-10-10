نانسي عجرم تقترب من المليون السادس بـ بدنا نولع الجو

يواصل كليب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجديد "بدنا نولع الجو"، حصد النجاحات وتحقيق مشاهدات قياسية في وقت قصير، إذ اجتاز إجمالي مشاهدات حاجز 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على يوتيوب، مقتربًا من المليون السادس له.





وتظهر نانسي في الكليب بلوك كاجوال وتقدم وصلات رقص وسط أجواء مرحة التي تتماشى مع أجواء الأغنية التي تدعو للفرح والتفاؤل.



