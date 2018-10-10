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تعليم

وزير التعليم ينشر كتاب باقة النظام الجديد الخاص بمدارس اللغات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:46 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، نسخة إلكترونية، من الكتاب الرسمي الخاص بالباقة المتعددة التخصصات، المترجم للإنجليزية، والذي يتم تدريسه لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بالمدارس اللغات الخاصة والتجريبية.

ويحمل هذا الكتاب اسم Discover، ويشمل الحديث عن محور "من أكون" والذي يضم بداخله 4 فصول "اعرفني – شجرة العائلة – من نحن – مجتمعنا".

أما المحور الثاني، فقد جاء بعنوان العالم من حولي، ويشمل بداخله 4 فصول "بيئتنا – تجول في البيئة – زراعة الغذاء في العالم من حولنا – الاحتفالات في العالم من حولنا"، ثم يحتوي آخر الكتاب على كراس رياضيات.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزير للكشف عن الكتب الحقيقية الرسمية الخاصة بنظام التعليم الجديد ، وذلك بعد أن لاحظ ظهور عدد من النسخ المزورة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها كتب النظام الجديد.
وزير التعليم ينشر كتاب باقة النظام الجديد الخاص بمدارس اللغات

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