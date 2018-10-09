نوكيا تعد جمهورها بمفاجأة بعد 48 ساعة

وعدت شركة HMD مالكة الحق فى علامة نوكيا الشهيرة جماهيرها، بإطلاق هاتف Nokia 7.1 Plus، بعد أيام من إطلاق شقيقه الأصغر حجمًا Nokia 7.1.



وقال جوهو سارفيكاس إنه بصدد تدشين النسخة الأكبر من الهاتف رسميًا لمحبي علامة نوكيا العريقة، من أجل توفير تجربة استخدام الهاتف للمستخدمين هواة الشاشات كبيرة الحجم، فى حدث كبير يوم 11 أكتوبر.



يذكر أن موقع "جي اس ام آرينا" نشر أول صور حقيقة مسربة للهاتف Nokia 7.1 Plus، أحدث إبداعات الشركة الفنلندية بعد عودتها بقوة للأسواق بنظام أندرويد بالكامل، قبل إطلاق الهاتف رسميًا



وتم تسريب صور الهاتف من داخل أحد المصانع التابعة للشركة فى الصين، قبل الحدث الرسمي لإطلاقه فى 4 أكتوبر المقبل، وظهر الهاتف فى لونين النحاسي الداكن والسيلفر.