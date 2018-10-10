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فن

كريم عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم جديد بعد نادي الرجال السري

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن تحضيره لفيلم آخر جديد، يستعد للبدء في تصويره بعد الانتهاء من تصوير فيلم "نادي الرجال السري" الذي يواصل تصويره حاليًا.

وأضاف كريم عبد العزيز خلال لقائه بطلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بمناسبة انتصارات أكتوبر، أنه يبدأ تصوير الفيلم الجديد عقب "نادي الرجال السري" مباشرة، وبعدها يبدأ التحضير للجزء الثاني من مسلسل "الزيبق". 

ويوجد للفنان كريم عبد العزيز عملين سينمائيين مؤجلين، الأول بعنوان "المدد" للمؤلف يوسف حسن يوسف والمخرج رؤوف عبد العزيز، والثاني بعنوان "الفارس" للمخرج محمد سامي.

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