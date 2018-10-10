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أخبار العالم

سد لتوليد الكهرباء بتركيا يتسبب في جفاف نهر دجلة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
يخشى مئات الأشخاص الذين شردوا بسبب بناء سد ضخم في جنوب شرق تركيا أن يصبحوا بلا مأوى لأن قوانين إعادة التوطين تمنعهم من الانتقال إلى بلدة جديدة بنتها الحكومة على نهر دجلة.

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن سد إليسو، الذي تعتزم تركيا ملء خزانه هذا العام، سينتج 1200 ميجاوات من الكهرباء لكنه تعرض لانتقادات لما سيسببه من نقص في المياه عند مصب النهر في العراق ونزوح عشرات الآلاف من ديارهم في تركيا.

وقد تمنع قوانين الإسكان المئات من سكان بلدة حصن كيفا وقرية كيشمي كوبرو القريبة، اللتين ستغمرهما المياه، من الحصول على منازل جديدة على سفح جبل قريب.

وقال سكان ومسؤولون لرويترز إن هذه القوانين تمنع البالغين غير المتزوجين والأشخاص الذين لهم عناوين مسجلة في مناطق أخرى من المطالبة بملكية منازل في الموقع الجديد.



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