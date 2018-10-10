الأحد.. نظر دعوى بطلان قانون العمل

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.





أقام الدعوى محمد غزال مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج ضد رئيس الجمهورية وآخرين وحملت رقم 66 لسنة 36 دستورية.



