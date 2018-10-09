إعلامية كويتية تكشف أهم محاور لقائها مع الرئيس السيسي.. فيديو

قالت الإعلامية الكويتية إقبال الأحمد، إن لقاء رؤساء تحرير الصحف الكويتية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جعلنا نتأكد أن مصر مقبلة على تطور وتنمية غير عادية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمساندة الشعب المصري.



وأضافت "الأحمد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" مصر تعني لنا الكثير ولها مكانة متميزة لدى الشعب الكويتي".



وتابعت:" تحدثنا مع الرئيس السيسي في العلاقات العربية والرؤية الخارجية لتطورات العالم العربي والحرب على الإرهاب والتنمية والرؤية الإستراتيجية لمصر في مختلف المجالات".



وأكملت:" الرئيس السيسي أكد لنا أنه في 30/6/2020 سيكون هناك مصر جديدة بمشاريع تنموية ضخمة في مختلف المجالات"، متابعة:" شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحلي كافة الشعوب العربية بالوعي الكامل، وقيام الإعلام والأقلام الصحفية بتبني مهمة تنوير الشعوب بمخاطر الإرهاب لمنع التقسيم وإثارة البلبلة والفوضى وسيطرة التطرف على مفاصل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة تعاون وتكاتف الدول العربية".

