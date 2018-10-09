يوم مفتوح لتلقي شكاوى المواطنين.. والرد في 48 ساعة

"اليوم المفتوح".. مبادرة أطلقها جهاز حماية المستهلك لاستقبال شكاوى المواطنين عبر المنافذ التي أعدها الجهاز بمناسبة انتصار أكتوبر 1973. أحد هذه المنافذ كان أمام مجمع التحرير في قلب القاهرة، حيث ىجلس موظفو جهاز حماية المستهلك على مكاتب يعلوها نماذج استمارات أعدت خصيصًا لتلقي الشكاوى.





المبادرة جاءت لحل مشاكل المستهلكين ضد الشركات أو التجار، بمجرد أن يقدم الشاكي بياناته ونوع الشكوى واسم المشكو في حقه يتم اتخاذ إجراء مع الشركة في خلال 48 ساعة، وإخطار الشاكي بنتيجة الشكوى، كما يقول يوسف محمد مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك.





من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل امتد عمل منافذ جهاز حماية المستهلك، فبحسب يوسف فإن المنافذ ستفتح أبوابها لاستقبال مشاكل المواطنين أول يوم "إثنين" من كل شهر، في حال نجاح تجربة المنافذ "واعتقد أنها ستنجح بشكل كبير لكن اللي هيقيم هم مسؤولين الجهاز". كما يقول يوسف.