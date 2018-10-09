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أصل الحكاية

يوم مفتوح لتلقي شكاوى المواطنين.. والرد في 48 ساعة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
عبدالله قدري
يوم مفتوح لتلقي شكاوى
"اليوم المفتوح".. مبادرة أطلقها جهاز حماية المستهلك لاستقبال شكاوى المواطنين عبر المنافذ التي أعدها الجهاز بمناسبة انتصار أكتوبر 1973. أحد هذه المنافذ كان أمام مجمع التحرير في قلب القاهرة، حيث ىجلس موظفو جهاز حماية المستهلك على مكاتب يعلوها نماذج استمارات أعدت خصيصًا لتلقي الشكاوى.

المبادرة جاءت لحل مشاكل المستهلكين ضد الشركات أو التجار، بمجرد أن يقدم الشاكي بياناته ونوع الشكوى واسم المشكو في حقه يتم اتخاذ إجراء مع الشركة في خلال 48 ساعة، وإخطار الشاكي بنتيجة الشكوى، كما يقول يوسف محمد مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك.

من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل امتد عمل منافذ جهاز حماية المستهلك، فبحسب يوسف فإن المنافذ ستفتح أبوابها لاستقبال مشاكل المواطنين أول يوم "إثنين" من كل شهر، في حال نجاح تجربة المنافذ "واعتقد أنها ستنجح بشكل كبير لكن اللي هيقيم هم مسؤولين الجهاز". كما يقول يوسف.
يوم مفتوح لتلقي شكاوى

وقال يوسف إن المبادرة لها منافذ أخرى في مناطق بالقاهرة غير ميدان التحريروهي "أمام جامعة القاهرة- مدينة نصر- أول شارع مكرم عبيد - بمقر لجنة المساعدات التابعة لوزارة التموين".

ما إن يدخل المواطن إلى منفذ استقبال الشكاوى في ميدان التحرير ويقدم شكواه، فإن فرق العمل ترسل الشكوى إلى المركز الرئيس بجهاز حماية المستهلك في القرية الذكية " احنا استدعينا منسق من كل شركة في الفرع الرئيسي للجهاز بالقرية الذكية وبمجرد وصول الشكوى يتم التعامل مع مندوب الشركة لحل الشكوى، وبعدها يتم إخطار الشاكي بنتيجية الشكوى".

أكثر من 60 شكوى وصلت إلى منفذ جهاز حماية المستهلك بميدان التحرير، غلبت الشكاوى من الأجهزة المعمرة على معظمها، وفق ما يقول يوسف، ويؤكد نائب مدير إدارة التحريات أن الشكاوى من توقف البطاقات التموينية بسبب تحديث البيانات من الحكومة كانت حاضرة أيضًا "وصلنا شكاوى عن البطاقات التموينية وسنقوم بالتعامل معها أيضًا وممارسة دورنا في حماية حق المتسهلك".

صدى البلد التقى محمد حسن موظف بعد دخوله منفذ جهاز حماية المستهلك للسؤال على خطوات تقديم الشكوى فيما يخص الهواتف المحمولة، ويقول حسن إن هذه الفكرة جيدة وطريقة سهلة لحل مشاكل المواطنين بجانب الأرقام التي يوفرها الجهاز" نتمتى ان يكون في كل مكان منفذ وده هيكون طريقة أحسن لحل مشاكلنا".

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