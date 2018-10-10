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تعليم

شوقي ينشر دليل المعلم لتدريس محتوى الباقة للغات والرياضيات لأولى ابتدائي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:39 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه على "فيسبوك"، دليل المعلم الخاص بمادة الرياضيات "اللغات"، ودليل تدريس الباقة متعددة التخصصات المترجم إلى الإنجليزية لمدارس اللغات.

جاء ذلك في إطار سعي الوزير للكشف عن الكتب الحقيقية الرسمية الخاصة بنظام التعليم الجديد، وذلك بعد أن لاحظ ظهور عدد من النسخ المزورة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها كتب النظام الجديد.

وكتب الوزير: "يمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على دليل المعلم الخاص بالباقة المتعددة التخصصات للمدارس اللغات"، عبر الرابط التالي :

وأضاف: "كما يمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على دليل المعلم الخاص بمادة الرياضيات اللغات للصف الأول الابتدائي" عبر الرابط التالي:

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