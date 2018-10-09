معتز الدمرداش: تعرضت للتنمر في طفولتي.. فيديو

علق الإعلامي معتز الدمرداش، على حملة "أنا ضد التنمر"، قائلًا: "أنا تعرضت للتنمر في طفولتي، وترك أثرًا سيئًا في نفسي".



وأشاد "الدمرداش"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وإن"، باختيار الحملة للنجم أحمد حلمي، موضحًا أنه نجم كبير يحب الكل، ولغة الخطابة التي استخدمها خرجت من القلب وتدخل القلب بشكل مباشر.



ووجه التحية والشكر لحملة "أنا ضد التنمر"، على ما قامت به.