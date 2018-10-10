رابح ماجر: اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين لن يؤثر على المنتخبات.. فيديو

علق رابح ماجر نجم الكرة الجزائرية السابق، على قرار اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، باعتبار لاعبي "مصر – تونس – ليبيا – الجزائر – المغرب" محليين، في هذه الدول الخمس.





وقال "رابح" خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بكل صراحة اتفق مع هذه الفكرة كثيرًا، هذا القرار سيفيد البطولات العربية ويطورها".





وتابع: "الدوري الإنجليزي قوي بسبب وجود لاعبين من بلاد أخرى دون اعتبارهم أجانب، اتفق مع هذه الفكرة تمامًا واتمنى تنفيذها في أقرب وقت ، أتمنى رؤية لاعبين مصريين في الدوري الجزائري".



