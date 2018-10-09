شقيق الشهيد سيد بسطويسي: الصهيونية اغتالته في عز شبابه

علق نبيل حسين بسطويسي، شقيق الشهيد سيد بسطويسي، على ذكرى استشهاد شقيقه، قائلًا: "بفتكر حاجة غالية عليا، ده كان ابن مش أخ".



وأضاف "بسطويسي"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وإن"، أن والده توفى عندما كان طفلًا، وشقيقته توفيت قبل استشهاده بـ3 أشهر، متابعًا: "الصهيونية اغتالته في عز شبابه لأن كان شابًا واعيًا، ولكنها إرادة الله في النهاية".



وأكمل: "بشعر بالفخر والعظمة لأنه يترك لنا ذكرى حلوة، لم يترك سوى أوراق مذكراته؛ لأنه لم يتزوج واستشهد في عمر 25 عامًا".



واستشهد سيد بسطويسي في أكتوبر 1973، وكتب مذكراته بخط يده، والتي ظهرت بعد 45 عامًا من الحرب، عندما سلمها جندي إسرائيلي، احتفظ بها طوال هذه الفترة، لأهله.