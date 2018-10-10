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أوبياجيلي إيزيكويسيلي.. أول سيدة تترشح على منصب الرئيس في نيجيريا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:20 ص
أوبياجيلي إيزيكويسيلي
أوبياجيلي إيزيكويسيلي
لانا طارق
ترشح عدد كبير من السيدات في نيجيريا على مناصب هامة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه بترشح أوبياجيلي إيزيكويسيلي للانتخابات الرئاسية يعتبر أكبر تحدٍ للمرأة النيجيرية. 

لعبت السيدة إزيكويسيلى دورا بارزا فى قيادة حملة "BringBackOurGirls" -أعيدوا بناتنا- والتى كانت تدعو إلى الإفراج عن 276 فتاة مخطوفة من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية، كما أنها تولت منصب وزارة التعليم ونائب مدير البنك الدولى سابقا .

وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة هي معركتها الأشرس خاصتا مع منافسين مثل الرئيس الحالى محمد بوهاري و الذى يصعب الإطاحة به و مرشح المعارضة أتيكو أبو بكر فكلاهما لديهم أحزاب سياسية قوية تدعمهم بقوة.

تقول السيدة إزيكويسيلى في تصريحات صحفية لها إن ما جعلها تترشح للرئاسة ما وجدته من فساد، و تدهور فى الحكم، و شعورها أن الأمل فى المستقبل . تبلغ المرشحة من العمر 55 عاما، وتهتم بجذب الشباب الذي تعرض للإهمال خلال السنوات الماضية. 

ولدت “إيزيكويسيلي” في 28 أبريل عام 1963، وشاركت في تأسيس هيئة مكافحة الفساد وهي منظمة الشفافية الدولية، وشغلت منصب وزيرة للتعدين، ثم كوزيرة للتعليم خلال فترة الرئاسة الثانية لأولوسيجون أوباسانجو، كما شغلت منصب نائب رئيس قسم أفريقيا في البنك الدولي من مايو 2007 إلى مايو 2012 ، بعدما حصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي والدبلوماسية من جامعة لاجوس.

استغلت إزيكويسيلي مجموعتها المدافعة عن حزب "العودة إلى بلادنا" لجذب الانتباه العالمي إلى محنة جميع الأشخاص الذين اختطفهم إرهابي منطقة شمال شرق نيجيريا.

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