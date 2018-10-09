ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي بمطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 334 المتجهة إلى الرياض اشتبه كل من صلاح محمود وأحمد البنا رئيس الوردية فى راكب مصرى الجنسية مسافر إلى أمريكا عبر السعودية حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك.



وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من شبل السعيد مأمور الحركة ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب ومحمود عثمان بالأمن الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، وبتفتيش أمتعته تبين وجود 8938 دولارا أمريكيا و 107 آلاف جنيه مصري مخبأة وموزعة داخل ملابسه الشخصية.



قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة تحرير محضر ضبط برقم 53 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.