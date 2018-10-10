محافظ المنوفية يستمع إلى طلبات وشكاوى المواطنين بمدينة أشمون

عقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية لقاء مفتوحاً لخدمة المواطنين بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .





وبدأ اللقاء فى تمام الساعة العاشرة صباحًا واستمر حتى السابعة مساءً، بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ووكيل مديرية الشئون الصحية ووكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومحمود محيي الدين وفايز بركات وصابر عبد القوي أعضاء مجلس النواب عن دائرة أشمون، يأتي هذا في إطار جولاته الميدانية بكافة القري والمدن علي مستوي المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل علي حلها في أسرع وقت وفق اللوائح والقوانين.





وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته لكافة الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة بعمل رامب مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك خلال (15 ) يوم للتيسير عليهم فى حصولهم على الخدمات الخاصة بهم ، كما وافق علي تحويل طالبة بالثانوي الزراعي منتظمة إلي نظام عمال بنفس المدرسة وإعفائها من رسوم التحويل مراعاة لحالتها الصحية ، موجهًا وكيل مديرية الشئون الصحية بمتابعة حالتها الصحية وعمل اللازم بشأنها، كما أمر المحافظ بنقل حالة صحية طارئة بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى شبين الكوم التعليمي وتوفير سرير لها بالعناية المركزة مع سرعة عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة بشأنها.





كما استمع المحافظ لعدد من المواطنين يتضررون من مشكلة القمامة بقرية أبو رقبة ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة القروية بقورص بعمل حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للقرية ، موجهًا رئيس الوحدة القروية بقورص بتوفير مكان آخر خارج الكتلة السكنية يصلح لجمع القمامة لحين نقلها إلى المدفن الصحى بالسادات، مؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية كونها شريك أساسي في نهضة البلاد وازدهارها والعمل بروح الفريق الواحد.





وأحال طلب مواطنه لوكيل مديرية الشئون الصحية والتي تلتمس إجراء عملية قلب لإبنها ، حيث أكد وكيل المديرية أنه سيتم عرض الموضوع علي لجنة ثلاثية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان .





وفى ذات السياق استمع المحافظ لإحدى المواطنات تعول طفلة معاقة ذهنيًا وضمور في المخ وتلتمس صرف معاش تكافل وكرامة يساعدها على تحمل أعباء الحياة الضرورية وأحال المحافظ الطلب لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى لسرعة دراسته وفحصه مع مراعاة ظروفها الاجتماعية .





فيما وجّه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة طلب أهالى منطقة أبو جنوب الشرقية بأشمون والذين يتضررون من عدم توصيل مياه الشرب بالمنطقة.





كما استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين والخاصة بإعانات مالية لعدد من المواطنين والمطلقات والأرامل وأحالها المحافظ لوكيل وزارة التضامن الإجتماعي لعمل أبحاث ميدانية ودراسة إمكانية عمل معاشات ضمن برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط اللازمة ، وكذا أحال المحافظ عدد من شكاوي المواطنين بقطاع التربية والتعليم لوكيل وزارة التربية والتعليم لدراستها والبت فيها وفق اللوائح والقوانين المنظمة مع مراعاة ضمان استقرار العملية التعليمية .





كما أحال المحافظ طلبات ترخيص أكشاك لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لدراسة هذه الطلبات وتحديد مواقع هذه الأكشاك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث ميدانية توضح مدى استحقاق هذه الطلبات لإصدار التراخيص.





وفي ذات السياق وجه محافظ المنوفية عدد من الطلبات لوكيل وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفق مؤهلاتهم وظروفهم الصحية والإجتماعية ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمرور المفاجئ على مستشفى أشمون المركزي وكذا الوحدات والمراكز الصحية بدائرة مركز أشمون لتضرر الأهالي من غياب الأطباء ، مشددا علي ضرورة توقيع الجزاء المناسب علي المخالفين .



