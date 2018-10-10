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حوادث

حبس 3 أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة بدار السلام

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:04 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة دار السلام، بحبس ٣ أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة بدار السلام.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام وقوع مشاجرة بين ترزى عثر بحوزته على قنبلة " مونة " و سماك وبصحبته شقيقة وبحوزتهما فرد خرطوش و " سنجة " .

وتبين من التحريات ان الطرفين يحوزان أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة تم ضبط الجميع وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة.

واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر.

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