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حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما في الفودو بباب الشعرية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة باب الشعرية بحبس عاطلين 4 أيام لاتجارهما في الفودو فى باب الشعرية.

تمكن ضابط مباحث قسم شرطة باب الشعرية أثناء تفقده للحالة الأمنية بشارع سيدي مدين من ضبط موظف وبحيازته سيجارة مشتعلة تحوى خليطا من التبغ والفودو المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على 11 كيسا بداخلهم كمية من نبات الفودو المخدر بإجمالي وزن 400 جرام وسلاح أبيض "كتر". 

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وبسؤاله عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته أقر بتحصله عليها من عاطل تم ضبطه وعثر بحوزته على 10 أكياس بداخلهم كمية من نبات الفودو المخدر بإجمالي وزن 350 جراما.

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